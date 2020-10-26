Каменск-Уральский, Свердловская область, , 09:35 — REGNUM Учитель истории одной из гимназий Каменска-Уральского (Свердловская область) Дмитрий Карпов пожаловался на якобы давление со стороны депутата городской думы. Об этом сообщил сам преподаватель представителям местных СМИ.

Со слов Карпова, один из депутатов будто бы написал жалобу на учителя после того, как на уроках последнего якобы обсудили качество продукции одного из ООО, которым руководит народный избранник. Как пишет «Ура.ру», после жалобы учителя вызвала директор и предупредила, что теперь его проверят на нарушение ФЗ «Об образовании».

Преподаватель является членом КПРФ, и администрация проверит, не использует ли он своё положение для политической агитации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Михайловске (Свердловская область) наказали учителя и директора школы, в которой травмировали ребёнка.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале наказали учителя и директора школы, в которой травмировали ребёнка