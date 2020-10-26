Курган, , 09:18 — REGNUM В Курганской области затягивают с предоставлением жилья гражданам из числа сирот. В связи с этим в управление генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу поступило пять заявлений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачёв поручил подготовить исковые заявления в суд в интересах сирот. Кроме того, приказано тщательно проверить исполнение в Зауралье бюджетных обязательств по улучшению жилищных условий детей-сирот.

В 2020 году из курганского областного бюджета на предоставление жилья сиротам должно быть выделено 843,1 млн рублей, отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.