Тамбов, , 09:16 — REGNUM В Тамбовской области за минувшие сутки подтверждено 82 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 26 октября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 80 новых случаях.

«82 новых случая сегодня. Из них: 32 мужчины, 47 женщин, трое детей (мальчики 1,5, 12 лет). Возраст взрослых от 19 до 86 лет. Прибывших из других регионов нет, 82 контактных с заболевшими», — сообщили в оперштабе.

Всего за период пандемии в Тамбовской области подтверждено 9398 случаев заражения коронавирусом, 8053 человека выздоровели, скончались 46 пациентов. На 26 октября на карантине под медицинским наблюдением находятся 3120 человек, в том числе у 571 человека подтверждено заражение. В стационарах лечение проходят 714 человек, у 658 из них пневмония.