Иркутск, 26 октября 2020, 09:19 — REGNUM Тест на коронавирусную инфекцию губернатора Иркутской области Игоря Кобзева показал положительный результат. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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"Тест положительный, — говорится в сообщении пресс-службы. — Самочувствие отличное, работает на самоизоляции».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заражение коронавирусной инфекцией у губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, на минувшей неделе ушедшего на самоизоляцию из-за появления у него соответствующих симптомов и выявления нового заболевания у его супруги Анны Цивилевой, подтвердилось.