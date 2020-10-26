Кемерово, , 09:14 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки специалисты выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом. Это на два человека больше, чем днём ранее. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период эпидемии достигло 14 526.

Большинство новых носителей зарегистрированы в городах Новокузнецк, Кемерово, Белово, Междуреченск, Анжеро-Судженск и так далее.

Тем временем за сутки выписаны из больниц с выздоровлением 23 пациента. Таким образом, всего к настоящему времени излечились от COVID-19 9832 человека. В больницах остаются 4493 больных.

Напомним, за минувшие сутки зарегистрировано также четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, в числе скончавшихся две жительницы Новокузнецка, женщина из Прокопьевска и житель Междуреченска.

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