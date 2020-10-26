Стокгольм, , 09:18 — REGNUM Сегодня символы и персонажи из кино и ТВ играют все более заметную роль в протестах по всему миру. Так, одетые в красные халаты и белые капюшоны по мотивам телесериала «Рассказ служанки» женщины отстаивают свое право на аборт, а нацепившие на себя маски Джокера граждане противостоят угнетению и экономической несправедливости. Об этом в своей статье сообщила журналистка Dagens Nyheter Дженни Нюман.

По ее словам, протесты в Таиланде 2020 года вызвали недовольство господствующего военного режима, когда студенчество организовало массовые протесты. Чтобы выразить свой гнев, они воспользовались символами и персонажами из популярных фильмов.

Протестующие на улицах Бангкока были одеты по мотивам серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

«Огромная толпа людей поднимает вверх свои волшебные палочки, чтобы наложить заклинание. Уши на их качающихся головах прижаты к клобукам волшебников», — описывает Нюман.

Другим примером могут служить протесты 2019 года против правительства Ливана, отметила она. Тогда среди толп протестующих появился образ Джокера, о чем писали американские средства массовой информации.

По словам Асы Веттергрен, профессора социологии Гётеборгского университета, использование популярных образов призвано сплотить протестующих и вызвать у них чувство солидарности, которое остается даже после затухания народного недовольства.