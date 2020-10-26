Москва, , 09:09 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело о халатности при реконструкции взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Домодедово. Об этом 26 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по статье «Халатность, повлёкшая причинение особо крупного хищения». Ущерб превышает 107 млн рублей, уточнил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве руководство аэропорта «Борисполь» заподозрили в хищении более $1 млн. Если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить до 12 лет лишения свободы.

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