Кемерово, , 09:11 — REGNUM Заражение коронавирусной инфекцией у губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, на минувшей неделе ушедшего на самоизоляцию из-за появления у него соответствующих симптомов и выявления нового заболевания у его супруги Анны Цивилевой, подтвердилось. Об этом 26 октября сообщили в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса.

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"(Губернатор) чувствует себя удовлетворительно, тест (на SARS-CoV-2) сдал, результат положительный», — приводит сообщение ТАСС.

Также в управлении уточнили, что губернатор Кузбасса в настоящее время продолжает лечиться в домашних условиях и ведет совещания с правительством посредством использования видеосвязи.

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября Сергей Цивилев сообщил, что у его супруги был выявлен коронавирус и что у них обоих наблюдаются одинаковые симптомы недомогания — повышенная температура, легкий кашель и насморк. После этого глава региона перешел на домашнюю изоляцию и лечение, а также на удаленный режим работы.