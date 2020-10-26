Уфа, , 09:15 — REGNUM Приостановить проведение диспансеризации и профосмотров в районах Башкирии с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и большой загруженностью амбулаторно-поликлинического звена предложил министр здравоохранения региона Максим Забелин 26 октября на совещании в республиканском правительстве.

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Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал это предложение, сообщив, что диспансеризация очень важна, но сейчас большая часть врачей направлена на помощь пациентам, инфицированным коронавирусом, поэтому руководство каждого муниципалитета должно проанализировать обстановку у себя в районе и само принять решение об этом.

Диспансеризацию планируют приостановить до 16 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за сутки в республике было выявлено 83 случая заражения коронавирусом. А всего в регионе выявлено 10 330 случаев заражения этой инфекцией.

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