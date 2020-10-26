Челябинск, , 09:04 — REGNUM Выброшенный в реку Миасс в Челябинске семимесячный мальчик был забит до смерти сожителем его матери. Такую версию рассказала журналистам тётя ребёнка.

Как пишет с её слов 74.ru, трагедия произошла ещё 17 октября. Якобы сожитель упал в кровать, в которой спал ребёнок. Младенец заплакал, и гражданин начал бить его по голове. Мать ребёнка якобы боялась возразить своему сожителю. Затем убитый три дня пролежал дома, и после этого был придуман план инсценировки похищения.

Как сообщало ИА REGNUM, о похищении мальчика было заявлено 22 октября. Но затем женщина призналась силовикам, что он мёртв, а его тело выбросили в реку. 23 октября тело было найдено, на нём обнаружили следы насилия. Гражданку и её сожителя обвинили в убийстве малолетнего и отправили в СИЗО.

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