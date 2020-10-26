Москва, , 09:03 — REGNUM Финансирование государственных образовательных учреждений Москвы за десять лет выросло в 2,5 раза, сообщается на портале мэра столицы.

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Ранее финансирование большинства московских школ составляло 63,1 тыс. руб. на одного ученика в год. К январю 2020 года затраты на одного ученика 1−4 классов составили 135 тыс. руб. в год, на учеников 5−9 классов — 155 тыс. руб., на учеников 10−11 классов — 175 тыс. руб.

На одного воспитанника дошкольных заведений Москвы в год выделяется по 185 тыс. рублей. В норматив финансирования образовательных учреждений включены практически все расходы, обеспечивающие работу школ и детсадов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы объединили все требования для проектирования общеобразовательных учреждений в единый свод правил.

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