Горно-Алтайск, , 09:02 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки специалистами выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 6758.

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Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска (60 случаев), Майминского (41), Усть-Коксинского (10), Чемальского (10), Улаганского (7) и других районов. В числе заразившихся 12 детей.

«В 98 случаях зарегистрированы симптомы коронавирусной инфекции, в том числе у шести заболевших отмечается клиника пневмонии», — добавили в оперштабе.

Тем временем за сутки выписаны из больниц с выздоровлением 64 пациента, а всего к настоящему времени излечились 4577 человек. Ранее в регионе зарегистрирован 41 летальный случай среди пациентов с COVID-19.

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