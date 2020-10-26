Тбилиси, , 09:08 — REGNUM Посольство Турции в Грузии приостановило оказание консульских услуг из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Объявление об этом 25 октября было размещено на странице диппредставительства в соцсети Facebook.

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"В связи с ростом числа случаев COVID-19 по всей Грузии оказание услуг в нашем консульском отделении посольства было приостановлено», — говорится в объявлении.

Сообщается, что о возобновлении работы в посольстве будет сообщено позже. Для экстренных ситуаций в посольство можно обратиться по телефону.

Стоит отметить, что в Грузии по данным на 25 октября было выявлено более 28 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 1928 за сутки. По прогнозу экспертов, пик распространения SARS-CoV-2 в стране придется на середину ноября.

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