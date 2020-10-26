Екатеринбург, , 09:02 — REGNUM У 24-й больницы Екатеринбурга образовалась большая очередь из автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщают очевидцы.

Как передаёт портал «Е1», около ГКБ № 24 появилась пробка из 15 карет скорой. По информации издания, машины привозили пациентов на КТ.

«С такой пробкой перед больницей я столкнулся во второй раз, в основном быстро проезжаем», — сказал один из фельдшеров.

После КТ больных развозят по стационарам Екатеринбурга и других близлежащих городов, сообщают журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, Росздравнадзор проверит деятельность скорой медицинской помощи Екатеринбурга.

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