Иерусалим, , 08:55 — REGNUM Клинические испытания вакцины от коронавируса собственного производства будут начаты Израильским институтом биологических исследований с 1 ноября. Об этом 26 октября сообщает минобороны Израиля на своей странице в соцсети Facebook.

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В сообщении уточняется, что израильский институт биологических исследований получил все необходимые одобрения от минздрава страны и Хельсинкского комитета для проведения наиболее важного этапа разработки вакцины от коронавирусной инфекции.

«Клинические испытания на человеческих участниках начнутся в воскресенье, 1 ноября», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Израиле в общей сложности выявлено 309 946 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.