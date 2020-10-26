Горно-Алтайск, , 08:48 — REGNUM В Республике Алтай каникулы начались досрочно для учащихся школ Горно-Алтайска и шести районов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, каникулы будут длиться две недели.

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"Досрочные каникулы в регионе начались для школьников республиканской столицы, а также Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского, Улаганского, Усть-Коксинского, Шебалинского районов. В Турочакском, Усть-Канском, Чемальском и Чойском районах каникулы у школьников начнутся в плановом порядке», — отметили в правительстве.

Как отмечается, в этот период введено ограничение на посещение детьми общественных мест, в том числе кружки и секции. Ответственность за соблюдение требования возложили на родителей.

Чиновники рекомендовали школьникам укреплять знания при помощи различных платформ в интернете.