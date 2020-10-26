Махачкала, , 08:46 — REGNUM Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР Амет-Хана Султана открыли 25 октября в Новолакском районе Дагестана. Скульптура установлена на территории местной школы, которая носит имя героя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики.

В торжественном мероприятии принял участие врио главы Дагестана Сергей Меликов. В своем выступлении он отметил, что на фронтах Великой Отечественной войны многие дагестанцы ради спасения Отечества совершили подвиги, ставшие, по его словам, воплощением мужества и самопожертвования.

«Одним из героев этой самой кровопролитной войны является наш великий земляк — Амет-Хан Султан, с самого начала войны участвовавший в боях с немецко-фашистскими захватчиками. <…> В истории навсегда сохранилась светлая память о нем, как о великом человеке, прирожденном летчике», — сказал Меликов.

Свою первую воздушную победу Амет-Хан Султан одержал 31 мая 1942 года в небе над Ярославлем, совершив воздушный таран немецкого бомбардировщика «Юнкерс-88». Свой последний немецкий самолет он сбил над Берлином 29 апреля 1945 года. Всего он провел 603 боевых вылета, лично сбил 30 самолетов противника, еще 19 самолетов — в групповых боях.

В мирное время Амет-Хан Султан стал испытателем новой авиационной и космической техники. За время летной работы он освоил около 100 типов летательных аппаратов, его налет составил боле 4 тыс. часов. Погиб герой войны 1 февраля 1971 года во время очередного испытательного полета.

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