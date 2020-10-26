Бразилиа, , 08:44 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 13,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 октября сообщает минздрав страны.

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По последним данным, за последние сутки в стране выявили 13 493 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 5 394 128.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончался 231 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 157 134.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 835 915 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 26 979 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.