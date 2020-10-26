Нур-Султан, 26 октября 2020, 08:42 — REGNUM В рамках спецоперации «Карасора-2020» правоохранительные органы Казахстана изъяли в Нур-Султане более 6 кг гашиша, сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы Казахстана.
Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, которая организовала поставку и сбыт наркотиков. При попытке сбыта гашиша задержан ранее судимый 27-летний житель Нур-Султана.
Одновременно полиция задержала 34-летнего уроженца Джамбульской области, который считается основным поставщиком наркотиков. Во время обыска его квартиры изъято травматическое оружие.
Полиция также обнаружила приспособления для употребления наркотиков, денежные средства в размере 2,15 млн тенге ($5 тыс.), а также пакеты с гашишем. Общая сумма изъятых наркотиков оценивается в 9 млн тенге ($21 тыс.).
Читайте развитие сюжета: В Казахстане подростки подозреваются в организации нарколаборатории