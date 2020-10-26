Сухум, , 08:42 — REGNUM 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 25 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 480 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 172 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 148 пациентов, у 141 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 27 человек. Кроме того, 42 пациента с коронавирусной инфекцией находятся в мобильном госпитале Министерства обороны России, который был развернут в Сухуме. Там три человека в тяжелом состоянии.

Всего в Абхазии выявили 3739 носителей SARS-CoV-2. Из них 1462 победили инфекцию, в том числе 99 за последние сутки. За время пандемии в Абхазии скончались 35 человек с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что выявление 172 случаев заражения за сутки является максимальным показателем для Абхазии за время пандемии. Днем ранее в республике сообщили о 117 выявленных носителях SARS-CoV-2 в течение суток.

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