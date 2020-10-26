Кызыл, , 08:32 — REGNUM Около пятисот детей-сирот в Туве могут получить жильё уже до конца года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это в три раза больше, чем предполагалось ранее в рамках программы.

«Количество помещений для детей-сирот удалось увеличить, во-первых, за счет экономии средств госпрограммы, выделенных с начала года. В частности, сэкономленных денег хватит на 15 квартир дополнительно к плану. В итоге из 154 квартир будут построены 140, остальные 14 приобретены на вторичном рынке», — отметили в правительстве.

Кроме того, федеральное правительство ранее выделило более 540 млн рублей на жильё для 346 сирот. На эти средства будут куплены 164 квартиры, в том числе 110 в Кызыле. Для остальных дома будут построены в короткие сроки с использованием технологии быстровозводимых зданий из готовых домокомплектов.