Улан-Удэ, , 08:25 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ переоборудовали Парк Отель в госпиталь для пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, учреждение уже приняло первых больных.

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Здесь в настоящее время развёрнуто 50 коек из планирующихся 150. 20 из них заняты переведёнными сюда пациентами ковидного госпиталя на улице Модогоева. Медицинский персонал состоит из четырёх врачей и более двадцати медсестер и санитаров.

«В этом госпитале больные будут проходить долечивание, когда еще нужен медицинский уход, но состояние пациента стабильное и есть положительная динамика», — отметила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

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