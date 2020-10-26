Караганда, Казахстан, , 08:24 — REGNUM Правоохранительные органы Карагандинской области Казахстана пресекли деятельность организованной преступной группы в сфере игорного бизнеса, сообщили в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу республики.

Пять человек незаконного организовали семь игровых точек в Сатпаеве и Жезказгане. Общая сумма извлеченных доходов составила 16 млн тенге ($37,4 тыс.). Полиция изъяла около 200 единиц игрового оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Кустанае закрыли два подпольных казино. Организаторы допускали к игре только тех участников, которые приобрели фишки на сумму 10 тыс. тенге ($23).

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