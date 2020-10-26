Вашингтон, , 08:26 — REGNUM В мире есть люди, которые обладают толерантностью к коронавирусной инфекции, что позволяет им переносить SARS-CoV-2 бессимптомно. К такому выводу пришли ученые из Китая и США, статья американских исследователей 26 октября опубликована в издании Scientific American.

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Уточняется, что благодаря такой невосприимчивости, когда люди переносят вирус бессимптомно, последний может находиться в их организме достаточно долгое время и данные люди будут его переносчиками, не зная об этом и либо полностью не испытывая, либо частично испытывая его симптомы.

Кроме того, ученые выяснили, что в случае с COVID-19 толерантность к вирусу тоже может быть. Указывается, что при том, что тест ПЦР подтвердил наличие коронавируса у трех пациентов и они имели осложняющие факторы развития болезни — диабет и гипертонию, у них не наблюдалось симптомов заболевания.

В то же время, как отметили ученые из КНР, данные люди поступили в медучреждения со стойким вирусным присутствием, и оно было зафиксировано у них в течение 50 дней, при том, что все пациенты были в группе риска — от 50 до 60 лет.

«Несмотря на эти основные заболевания, у пациентов были минимальные симптомы или их отсутствие, но вирусное присутствие сохранялось в течение продолжительных периодов времени. Мы предполагаем, что из-за высокой толерантности к вирусу у этих пациентов развился ограниченный противовирусный и противовоспалительный ответ хозяина, который приводил к минимальным симптомам или их отсутствию. Однако толерантность к вирусу все же позволила COVID-19 сохраняться в течение длительных периодов времени», — говорится в материале ученых.

Как отмечают исследователи, большое число бессимптомных носителей коронавируса объясняется не хорошим иммунитетом у этих людей, а наличием у части из них толерантности к этой инфекции. Также ученые отметили, что при такой толерантности человеческий организм уживается с патогеном из-за слабой защитной реакции. Подобный феномен, как указывают исследователи, уже подтвержден в случаях с туберкулезом, холерой и некоторыми другими инфекциями.

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