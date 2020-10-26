Сеул, , 08:22 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 119 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 94 случая заражения локальные, еще 25 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 25 955.

Известно, что 24 октября в Южной Корее был зафиксирован 61 случай заражения, 23 октября — 77 случаев.

Медики опасаются, что в связи с Хеллоуином и увеличением числа туристов в стране число случаев заражения может увеличиться. Число жертв пандемии сохранилось на уровне 457. Коэффициент смертности составляет 1,76%.