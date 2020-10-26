Горно-Алтайск, , 08:17 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Республике Алтай остаётся сложной. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, основной прирост заболевших по-прежнему приходятся на относительно густонаселённые Горно-Алтайск и Майминский район.

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По словам главы республики Олега Хорохордина, есть сбои в работе горячих линий, а также наблюдаются очереди в поликлиниках, нехватка медикаментов в аптеках. В связи с этим он призвал привлечь к работе в call-центры студентов-медиков и преподавателей медколледжа.

Кроме того, руководитель региона поручил развернуть 50 дополнительных коек на базе Чойской районной больницы. Всего на сегодняшний день в медицинских учреждениях республики развёрнуто почти пятьсот коек для больных COVID-19. Из них свободны менее сотни.

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