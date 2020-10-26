Тбилиси, , 08:20 — REGNUM Следователи установили личность мужчины, который захватил в отделении Банка Грузии в Зугдиди заложников, а потом скрылся с полученным выкупом. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве не называют имя злоумышленника и не сообщают никаких его данных. К этому же призывают и остальных, чтобы не мешать следствию.

«Министерство внутренних дел призывает СМИ и всех представителей общественности не распространять эту информацию, если они узнают личность или получат фотографию преступника из различных источников, поскольку это помешает текущим следственным действиям», — говорится в сообщении от пресс-службы МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Зугдиди неизвестный захватил, по разным данным, 19 или 43 человека в качестве заложников. Он потребовал за них выкуп в размере $0,5 млн. Злоумышленнику передали деньги из средств Банка Грузии и позволили скрыться. Его поиски продолжаются.

Читайте ранее в этом сюжете: В МВД Грузии назвали источник денег для выкупа заложников

Читайте развитие сюжета: В Грузии двое военных подадут в суд на оппозиционный телеканал – минобороны