Уфа, , 08:28 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 26 октября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, в республике всего выявлено 10 330 случаев заражения коронавирусом. В больницах продолжают лечение 189 пациентов, при этом у 160 пациентов фиксируется тяжелое состоянии либо состояние средней тяжести.

Забелин отметил, что за минувшую неделю с выздоровлением выписано более 800 человек. Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано.

По данным министерства здравоохранения региона, на 25 октября в республике было выявлено 80 случаев заражения коронавирусом.

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