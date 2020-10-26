Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM В январе-сентябре 2020 года статус оралмана (репатрианта) в Казахстане получили 10,9 тыс. человек, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения республики.

Более половины переселенцев — 56,9%, прибыли из Китая, 27,7% — из Узбекистана, 9,1% — из Туркмении, 3,4% — из Монголии и 2,9% — из других стран. В Алма-Атинской области поселились 53% оралманов, в Мангистауской области — 13,2%, в Нур-Султане — 4,1%, Чимкенте — 3,3%.

По данным министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, с 1991 года на историческую родину вернулись 1,068 млн этнических казахов.

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