Чита, , 08:08 — REGNUM Функция «Обратный звонок» начала действовать на горячих линиях по коронавирусу в Забайкалье с 26 октября. Теперь забайкальцам, которые не смогли дозвониться до специалистов, перезвонят и помогут решить все вопросы, получить необходимую консультацию, сообщает сегодня, 26 октября, пресс-служба губернатора Забайкалья.

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"Мы внедряем функцию «Сервисный запрос обратного звонка». Сегодня к 9 часам вечера все три горячие линии отчитаются на предмет работы данного сервиса», — пояснила зампред краевого правительства Инна Щеглова. Губернатором Забайкальского края Александром Осиповым также дано поручение привлечь волонтёров для работы на горячих линиях по вопросам о COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по распространению коронавируса в Забайкальском крае продолжает оставаться крайне напряжённой: за сутки 25 октября выявлены 228 новых носителей SARS-CoV-2.

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