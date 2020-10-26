Кемерово, , 08:05 — REGNUM Все общеобразовательные организации в Кемеровской области переходят на дистанционный режим работы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято в связи с продолжающимся распространением коронавируса.

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Согласно распоряжению, школы будут закрыты с 26 октября по 22 ноября.

«Высшим учебным заведениям Кузбасса рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям», — говорится в документе.

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