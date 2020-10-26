Лима, , 08:06 — REGNUM На сегодняшний день в Перу общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 888 тыс. Об этом 26 октября сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным министерства, за прошедшие 24 часа в стране выявили 2501 заразившегося SARS-CoV-2 и потому в настоящее время их общее число составляет 888 715.

Кроме этого, сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Перу на сегодняшний день выросло до 34 149 при 807 636 вылечившихся от нового заболевания пациентах.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Перу было выявлено свыше 3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.