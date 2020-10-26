Красногорск, , 08:03 — REGNUM Колонна мобильного многопрофильного госпиталя Западного военного округа (ЗВО), направляющегося в Южную Осетию для помощи в лечении больных с COVID-19, прошла четверть намеченного пути. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба ЗВО Минобороны РФ.

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"Госпиталь совершает марш из Московской области до города Цхинвала в Южной Осетии. Прошли около 500 километров. Техника исправна, люди чувствуют себя хорошо. На всём пути развёрнуты посты для дозаправки техники, её технического осмотра, питания и отдыха личного состава», — приводятся в сообщении военного ведомства слова начальника медицинской службы госпиталя майора медицинской службы Рамазана Муталипова.

Напомним, что исполняющий обязанности министра обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев ранее обратился к российскому коллеге, министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой прислать в республику госпиталь для лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, мобильному госпиталю на 150 койко-мест предстоит своим ходом на штатной технике преодолеть расстояние более 1900 километров из подмосковного Алабина в Южную Осетию.

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