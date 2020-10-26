Москва, , 07:59 — REGNUM Способ восстановить обоняние после заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, рассказал врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев. Его слова 26 октября приводит РБК.

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По мнению специалиста, для восстановления обоняния нужно, чтобы воздух снова поступал к расположенным в носу нервным окончаниям.

«Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении», — сказал врач.

Также Ходжаев указал, что необходимо вести прием витаминов группы В и поливитаминов, которые способствуют восстановлению нервных клеток, а помимо этого — питаться правильно, в достаточном количестве употреблять воду и исключить употребление алкоголя и никотина.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в России за сутки было выявлено 16 710 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.