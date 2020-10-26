Хабаровск, , 08:38 — REGNUM Хабаровск и Санкт-Петербург 26 октября впервые за пять лет свяжет прямой рейс авиакомпании Nordwind, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта региона.

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Авиакомпания Nordwind Airlines совместно с Pegas Fly возобновила регулярные беспосадочные рейсы в Северную столицу страны из Хабаровска и обратно.

«Полёты будут выполняться два раза в неделю — в понедельник и четверг — на широкофюзеляжном самолёте Boeing 767−300 в двухклассной компоновке 290 кресел: 278 класса эконом и 12 бизнес», — пояснили в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

На авиационном рынке немного авиакомпаний, способных выполнять прямые перелёты на такие расстояния.

«Наши пассажиры обязательно оценят удобство нового рейса, ведь у многих хабаровчан в Санкт-Петербурге живут родные и друзья, а летом он является популярным среди дальневосточников», — сказал генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Аврора», входящая в группу «Аэрофлот», заявила о возобновлении полётов в Сеул и Токио.