Москва, , 07:54 — REGNUM В Москве 26 октября ожидается тёплая погода выше климатической нормы, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится гребнем антициклона, благодаря чему из-за облаков выглянет солнце, осадки маловероятны, а воздух прогреется до показателей на пять градусов выше климатической нормы конца октября», — говорится в прогнозе.

В Москве ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Воздух прогреется до 11 градусов тепла, в Московской области — до 12 градусов тепла. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, дневные температуры в центре европейской части России превышают норму из-за влияния тёплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья.

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