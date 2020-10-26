Абакан, , 07:53 — REGNUM В Хакасии 23 октября на 65-м году жизни скончался известный художник Алексей Ултургашев. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 октября в республиканском министерстве культуры.

«Алексей Леонтьевич внёс огромный вклад в изобразительное искусство Хакасии», — говорится в сообщении.

Минкультуры выразило соболезнования родным и близким Алексея Ултургашева.

Справка: Алексей Ултургашев родился 8 августа 1955 года в селе Усть-Чуль Аскизского района Хакасской автономной области. Окончил Красноярское художественное училище имени В. И. Сурикова. В 1985—1990 годах учился в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной, вернулся в Хакасию.

«Его дальнейшее творчество было неразрывно связано с древней хакасской культурой, историей и мифологией», — рассказали в министерстве.

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