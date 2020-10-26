Чита, , 07:42 — REGNUM Власти Забайкалья назвали сферы, работники которых чаще всего подхватывают коронавирус. Как сообщает сегодня, 26 октября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя руководителя территориального управления Роспотребнадзора Евгения Гредюшко, 23,9% пациентов, заболевших COVID-19 в октябре, работают в сфере образования.

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"На долю работников образования приходится 23,9%, здравоохранения — 18,3%, госуправления — 14,2%, промышленности — 13,7%, 12,9% — сферы услуг», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по распространению коронавируса в Забайкальском крае продолжает оставаться крайне напряжённой: за сутки 25 октября выявлены 228 новых носителей SARS-CoV-2.

В муниципалитетах, где эпидситуация спокойная, власти могут принимать самостоятельное решение и отправлять детей на каникулы по графику. Для всех остальных постановлением губернатора с 26 октября по 8 ноября в школах объявлено каникулярное время.

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