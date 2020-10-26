Красноярск, , 07:40 — REGNUM В Перовском лесничестве национального парка «Шушенский бор» (Красноярский край) сотрудники заметили первые небольшие стайки снегирей обыкновенных (лат. Pyrrhula pyrrhula). Об этом ИА REGNUM сообщили 26 октября в пресс-службе нацпарка.

Снегирь в красноярском нацпарке Элинор Пэйт ©, пресс-служба НП «Шушенский бор»

В стайках — по пять-шесть особей, в основном это взрослые самцы и молодняк.

«Птицы активно кормятся на облепихе, аккуратно подбирая упавшие в лесную подстилку ягоды, и отдыхают на сосновых ветках, мелодично посвистывая», — рассказали в парке.

В 2019 году сотрудники парка заметили первые стайки снегирей в эти же сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты ветеринарной службы Забайкальского края в ходе плановой вакцинации в Калганском районе увидели лошадей с рисунком крыльев на спине.

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