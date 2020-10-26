Чита, , 07:31 — REGNUM В связи с тем, что ежедневно в Забайкалье стали выявлять более 200 новых носителей коронавируса, губернатор региона Александр Осипов полагает, что ситуация требует решительных мер, его слова сегодня, 26 октября, цитирует официальный сайт забайкальского правительства.

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Так, например, глава региона предложил сделать обязательным перевод 60% работников офисов на удаленный режим работы, согласовывая случаи исключения с Роспотребнадзором. Также поручено принять решение о работе школ после завершения двухнедельных каникул.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 25 октября, в Забайкалье выявлены 228 новых носителей SARS-CoV-2. Скончались четверо пациентов с COVID-19, общее число жертв составляет уже 118 человек. Среди заболевших немало детей. Все чаще фиксируются «семейные» и «офисные» очаги заболеваний.