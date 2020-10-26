Курган, , 07:19 — REGNUM В Курган с января 2020 года по программе переселения соотечественников приехали на постоянное место жительства 74 человека. В основном в Зауралье переселяются из Казахстана, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Городская комиссия одобрила заявления 36 соотечественников из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Вместе с ними в Курган переселяются 38 членов их семей, в том числе 22 ребёнка.

Основная цель переселения — для осуществления трудовой деятельности, получения профессионального и высшего образования. Причём жилищные проблемы они решают самостоятельно. Средний возраст переселенцев — 28 лет. Высшее образование среди них имеют 10 человек, среднее специальное — 18.