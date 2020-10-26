Новосибирск, , 07:17 — REGNUM Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) имени А. Д. Крячкова с 26 октября 2020 года и до специального распоряжения переходит на дистанционную форму обучения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

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При этом обучающиеся по направлениям «Монументально-декоративное искусство» и «Дизайн костюма» будут посещать прикладные занятия очно «с неукоснительным соблюдением масочного режима и гигиены рук».

Обучение в очной форме продолжат обучающиеся в научно-образовательном центре и на факультете непрерывного профессионального образования. Уточняется, что они должны неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, гигиену рук, проходить термометрию.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября стало известно, что свердловские колледжи и техникумы переходят на двухнедельный дистанционный режим.

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