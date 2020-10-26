Чита, , 07:11 — REGNUM Забайкальское управление Роспотребнадзора обнародовало новые рекомендации по сдерживанию распространения коронавируса в регионе. Как сообщает сегодня, 26 октября, пресс-служба забайкальского губернатора, речь, в частности, идёт о возможности сокращения поездок в общественном транспорте, числа посещений магазинов и других мест скопления людей.

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"До 9 ноября у школьников объявлены каникулы, в этот период важно минимизировать их выходы из дома, также и взрослому населению следует как можно меньше времени проводить в местах скопления», — сказал заместитель главного санитарного врача края Евгений Гредюшко.

Он также подчеркнул, что заболеваемость снижается в регионах, где за соблюдением мер безопасности установлен жесткий контроль.

«В Чечне, Татарстане и других регионах ситуация с заболеваемостью улучшается, потому что серьезнее относятся к требованиям безопасности», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по распространению коронавируса в Забайкальском крае продолжает оставаться крайне напряжённой: за сутки 25 октября выявлены 228 новых носителей SARS-CoV-2. Скончались четверо пациентов с COVID-19, общее число жертв составляет уже 118 человек.

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