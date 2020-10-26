Ульяновск, , 06:57 — REGNUM В Ульяновске исправили ошибку в инициалах писателя Ивана Александровича Гончарова, цитату которого выгравировали на бюсте поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщает на своей странице в «Инстаграмме» министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.

Открытие бюста Лермонтову состоялось в Ульяновске 22 октября. В городском управлении имущественных отношений, экономики и развития конкуренции отмечали, что бюст изготовлен и передан безвозмездно скульптурной мастерской из Краснодарского края «с целью воспитания подрастающего поколения».

После установки скульптуры ульяновцы обратили внимание, что на бюсте Лермонтову, где также выгравирована цитата Ивана Гончарова, перепутали инициалы писателя — вместо «И. А. Гончаров» написали «А. И. Гончаров». В самой цитате были пунктуационные ошибки. Примечательно, что Ульяновск (Симбирск) является родиной писателя, здесь действует музей Гончарова, его именем названа одна из улиц.

В ответ на возмущения ульяновцев отреагировала министр искусства Евгения Сидорова, заявив, что «человеческий фактор никто не отменял», но «недопустимо так относиться к цитатам и авторам» и «руководствоваться интернетом, даже если это официальный сайт федерального учреждения». По её словам, «первая буква инициала заретуширована, далее цитата будет приведена в соответствие с оригиналом».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Ульяновске с грамматической ошибкой был сделан памятный знак «Дороги Великой Победы», посвящённый участникам Великой Отечественной войны. Ошибка была допущена в слове «участвовали», где появилась третья буква «в». Тогда в церемонии открытия памятника приняли участие лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов, известный также под именем Хирург, и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

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