Томск, , 06:53 — REGNUM За выходные (24−25 октября) в Томске проведена дезинфекция в 634 домах. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 октября в мэрии города.

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Санобработка в местах общего пользования многоквартирных домов проводится в Томске с 26 марта. Эту работу выполняют УК И ТСЖ. Используется пульверизатор, в воду для влажной уборки добавляют дезинфицирующее средство. Оно безопасно для людей и животных, заверили в мэрии.

Томичам напомнили, что в городе и регионе в связи с угрозой распространения коронавируса действует режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области усилена дезинфекция.

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