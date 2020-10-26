Токио, , 06:57 — REGNUM В Японии правоохранители 26 октября обратились с заявкой на продление режима гласного надзора за тремя организациями, возникшими в результате распада экстремистской секты «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ещё на три года. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Следственное управление общественной безопасности (СУОБ) Японии, если данная заявка будет удовлетворена, сможет и дальше проводить обыски на объектах этих организаций без предупреждения.

После ареста руководителей секты, последовавшего из-за газовой атаки в токийском метро, её название было изменено на «Алеф». А позднее от последней отделилась религиозная организация, назвавшаяся «Хикари-но ва» и ещё одна структура.

По мнению СУОБ, члены всех этих структур, число которых в настоящее время оценивается в 1650 человек, продолжают сохранять приверженность казнённым руководителям секты и её идеям. Утверждается, что около 130 сторонников секты остаются в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 и 26 июля 2018 года в Японии были казнены 13 боевиков и руководителей религиозной секты «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), устроивших теракт в Токийском метрополитене в 1995 году.

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