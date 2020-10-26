Куньмин, Китай, , 05:42 — REGNUM На реке Меконг завершился 98-й совместный патруль Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

В общей сложности 115 офицеров правоохранительных служб четырех стран приняло участие в операции на пяти судах, которые прошли 512 км по реке в течение четырех дней и трех ночей, сообщили в департаменте общественной безопасности провинции Юньнань.

Правоохранители проверили 25 транспортных средств, 39 человек 23,6 тонны груза за время патрулирования. Река Меконг является жизненно важной артерией для трансграничной торговли между Китаем, Лаосом, Мьянмой, Таиландом, Камбоджой и Вьетнамом.

Совместные патрулирования реки Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда проводятся на реке Меконг уже восемь лет подряд. Главная зада — борьба с речными пиратами, наркоторговцами и контрабандистами.