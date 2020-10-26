Москва, , 05:35 — REGNUM Важность поддерживать физическую активность для противостояния распространению вирусных инфекций отметили специалисты Роспотребнадзора. Соответствующие рекомендации были опубликованы 25 октября пресс-службой ведомства.

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Специалисты напомнили о большом значении физических упражнений для укрепления здоровья человека и хорошего самочувствия. Эксперты указали, что особенно важно поддерживать физическую активность в осенний период, благоприятный для распространения различного рода вирусных инфекций, в том числе коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа.

Специалисты ведомства назвали зарядку одним из важнейших видов самостоятельных занятий. Отмечается, что утреннюю гимнастику необходимо делать всем, вне зависимости от основного вида деятельности. Занятия рекомендуется проводить ежедневно, в хорошо проветриваемом помещении, постепенно увеличивая время занятий до 20 минут в день.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на способность организма человека сопротивляться респираторным инфекциям сильное влияние ок4азывает температурный режим.

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