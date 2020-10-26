Красноярск, , 05:35 — REGNUM По состоянию на 25 октября в Красноярском крае коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 24 742 человек, в том числе за последние сутки был подтверждён 271 случай заражения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

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Выявленный прирост заражений является для региона новым антирекордом. Темп прироста за сутки составил 1,1%, показатель заболеваемости на 100 тысяч человек — 863,2.

В Красноярске прирост заболевших COVID-19 составил 72 человека.

Как сообщалоИА REGNUM, по данным на 23 октября, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались четыре пациента с коронавирусом.

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