Пекин, , 05:20 — REGNUM Всекитайская федерация женщин сообщила о награждении 311 женщин и 200 женских организаций со всего Китая в качестве национальных примеров для подражания за их клад в развитие страны, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

В число награжденных вошли волейболистка Чжу Тин, исследовательница из Академии военных наук Хэ Юаньчжи, чиновница из сферы борьбы с бедностью Лэн Цюйчжэнь и другие.

Отделение интенсивной терапии Пекинской больницы «Дитан», входящей в состав Столичного медицинского университета, входит в число групп, удостоенных этой чести. Федерация призвала героинь и дальше продолжать вносить свой вклад в борьбу с эпидемией нового коронавируса и общественное развитие.